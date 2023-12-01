В Новосибирске нашли подозреваемых, расстрелявших зайцев около домов СНТ

Сотрудники Новосибирской полиции нашли подозреваемых, которые устроили стрельбу около домов СНТ «Дубрава»

В Отделение полиции №1 «Кольцово» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» 27 ноября поступило заявление от жителей района о том, что неизвестные мужчины, находясь в одном из дачных сообществ, выстрелили из оружия около домов.

Кадрами с камер видеонаблюдения, на которые попали двое неизвестных мужчин с ружьями, дачники начали делиться в своей группе «Дубрава» в популярном мессенджере. На одном из участков были запечатлены двое мужчин с ружьями, которые ходили по участкам.

Охотники стреляли буквально в 10 метрах от одного из домов. Если смотреть видео, добычей вооруженных людей стал заяц. Беляк был ещё живой, и мужчины начали бить его головой о стену дома. После этого довольные мужчины на запечатленных кадрах удалились с участка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемых: один из задержанных сознался сразу.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

Материалы дела направлены в суд.

Максимальное наказание по статье — штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

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