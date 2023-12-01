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проиcшествия

В Новосибирске силовики задержали троих человек

Фото: скриншот видео

В Дзержинском районе Новосибирска произошло задержание спецназом.

В группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” опубликовали видео, как возле остановки "Сибирский Молл" в Дзержинском районе произошло задержание спецназом — были задержаны трое человек.

По видео можно заметить автомобиль, рядом с которым остановился микроавтобус, следом из него буквально вылетела группа силовиков. Они открыли двери легкового автомобиля и всех задержанных поместили в свой микроавтобус.

Причина инцидента пока неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Кемерово задержали мужчину по делу о госизмене и терроризме — он пытался выехать на Украину, чтобы воевать против российских войск.

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Валерия Митрохина
Журналист

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