В Новосибирске запустят дополнительные электрички 10 декабря

В выходные в Новосибирске будут курсировать новые электрички.

В Новосибирске Скорый поезд №7309 «Новосибирск-Восточный – Пригородный простор» будет ездить в выходные дни.

Также появится два дополнительных состава, которые отправятся по расписанию: отправление от станции «Новосибирск-Восточный» в 7:03, на «Новосибирск-Главный» прибытие в 7:23, на конечной станции «Пригородный простор» вагоны окажутся в 7:54.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что расписание электрички Новосибирск – Татарская поменяется с 10 декабря.