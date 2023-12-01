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общество

В Новосибирске запустят дополнительные электрички 10 декабря

Фото: freepik

В выходные в Новосибирске будут курсировать новые электрички.

В Новосибирске Скорый поезд №7309 «Новосибирск-Восточный – Пригородный простор» будет ездить в выходные дни.

Также появится два дополнительных состава, которые отправятся по расписанию: отправление от станции «Новосибирск-Восточный» в 7:03, на «Новосибирск-Главный» прибытие в 7:23, на конечной станции «Пригородный простор» вагоны окажутся в 7:54.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что расписание электрички Новосибирск – Татарская поменяется с 10 декабря.

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Валерия Митрохина
Журналист

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