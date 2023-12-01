В Новосибирской области измерили границы региона по поручению Путина

Впервые в истории Новосибирской области границу региона измерили в километрах и внесли в единый госреестр недвижимости. Об этом сообщили представители Минстроя региона.

В ходе работы нанесли 19 тысяч точек на карту. Специалисты Геофонда Новосибирской области установили, что общая протяженность границы составила 2,6 тысячи километров. Данные по границе с Казахстаном не включены в учет.

Новосибирская область граничит на севере с Томской областью, на юге с Алтайским краем, на востоке с Кемеровской областью и на западе с Омской областью.

В нынешних границах область образовалась в 1937 году. Работы по уточнению границы проводились в рамках госпрограммы «Национальная система государственных данных» по поручению президента России Владимира Путина.

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