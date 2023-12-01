В Новосибирской области произошло страшное ДТП — погибли двое детей

Во время жуткого ДТП погибли два ребёнка в Ордынском районе Новосибирской области.

В Новосибирской области, в Ордынском районе, 30 ноября, водитель 1990 года рождения управлял автомобилем Рено Стмбол и двигался по автодороге К-17р со стороны Карасука в сторону Ордынское. На 143 км, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с встречным грузовым автомобилем Фредлайнер под управлением водителя 1978 года рождения.

В результате ДТП, на месте скончались двое несовершеннолетних пассажиров — им было 12 лет и 3 года, также травмирована водитель-женщина легкового автомобиля.

Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в Бердске двое пострадали в ДТП трёх автомобилей на 11-м кварталe.