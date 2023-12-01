В России со следующего года начнут проводить диспансеризацию работающих граждан

Диспансерное наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя при взаимодействии с ближайшим медучреждением, так и через заключение договора с медорганизацией.

В 2024 году в России вводятся изменения в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), связанные с усилением внимания к репродуктивному здоровью граждан и проведением диспансеризации работающих. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В ОМС добавят отдельный тариф на наблюдение за репродуктивным здоровьем граждан. Также предусмотрен отдельный тариф на диспансеризацию работающих. Для удобства граждан диспансерное наблюдение на рабочем месте могут организовать как медицинское подразделение работодателя при сотрудничестве с ближайшим медучреждением, так и путем заключения договора с медорганизацией.

Татьяна Голикова подчеркнула, что такие изменения соответствуют Конституции России, гарантирующей всем гражданам право на получение медицинской помощи.

Ранее Путин заявил, что развитие медицины является одним из главных приоритетов России.