В школе Новосибирска третьеклассник вырвал клок волос у классного руководителя

Маленький монстр появился в школе Кировского района: его боятся даже взрослые.

В группе “Инцидент Новосибирск” социальной сети “ВКонтакте” появилась запись, в которой подписчица паблика просит о помощи. Женщина рассказала, что в одной из школ Кировского района Новосибирской области на постоянной основе происходит вопиющий беспредел, связанный с поведением ученика третьего класса.

По словам подписчицы, мальчик вырвал клок волос у учителя, душил одноклассников, рвал им тетради, а также царапает и кусает всех, кого возможно. Недавно он решил разгромить весь класс, после чего пришлось вызвать ГБР.

Несмотря на то, что сейчас происходит в младшем классе, директор школы не принимает никаких мер. В связи с чем родители массово перестали пускать детей в школу, чтобы обезопасить их от маленького монстра.

Сейчас на девятилетнего ребёнка написано заявление в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области 11-летняя девочка попала в больницу после избиения в школе.