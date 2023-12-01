Врач-офтальмолог назвала близорукость самой частой патологией зрения

Специалист подчеркнула, что близорукость чаще всего появляется в детском или подростковом возрасте.

Врач-офтальмолог Виктория Денисюк рассказал, что к самой распространенной патологии зрения относится близорукость. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на РИАМО.

Так, по словам специалиста, примерно в 30% случаев в развитии близорукости играет наследственный фактор. В частности она появляется в детском или подростковом возрасте из-за повышенной нагрузки на глаза. Первый этап ее формирования приходится на возраст семь-девять лет, а второй — на двенадцать — четырнадцать лет.

А вот дальнозоркость, как подчеркнула Денисюк, обычно наблюдается у людей старшего возраста.

Напомним, офтальмолог предупредила о патологиях зрения, приводящих к слепоте.