Врач Петров объяснил, как не уйти в запой на длинных новогодних праздниках

По словам специалиста, во время застолья следует помнить, что пить спиртное нужно с перерывом 40 минут.

Нарколог, главный врач «Клиники доктора Исаева» Даниил Петров рассказал в беседе с «Секретом фирмы», что в период новогодних праздников россияне часто собираются за большим столом и, конечно, пропускают пару бокалов горячительных напитков. Однако, по словам специалиста, важно помнить, что употреблять любой алкоголь нужно правильно.

Так, прежде всего, не стоит сразу же начинать выпивать горячительные напитки на голодный желудок, лучше начать с закусок. Еще одно не менее важное правило — делать перерывы 40 минут между приемом алкоголя. А вот на следующий день после веселой посиделки врач рекомендует заняться легкими физическими упражнениями и прогуляться на свежем воздухе.

Но хуже всего в этой ситуации, как уточнил Петров, — это на следующий день продолжить праздник и опохмелиться. Поэтому, если же накануне вы перебрали с алкоголем, то на следующий день, по словам нарколога, от продолжения застолья лучше воздержаться. Но, если ситуация сложилась иначе и человек ушел в запой, то лучше всего обратиться к специалистам. Отметим, что в первую очередь это касается тех, кто имеет алкогольную зависимость.

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