Врач Шамалов рассказал частоте случаев и причинах развития инсульта

По словам специалиста, в большинстве случаев причиной развития инсультов становятся хронические заболевания.

Директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал, что число инсультов возросло до допандемийного уровня. Об этом сообщают «Известия».

По словам специалиста, данное заболевание остается на месте по частоте, опережая эпилепсию, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. Причинами развития инсульта чаще всего становятся повышенное артериальное давление, сахарный диабет, ожирение, курение и малоподвижный образ жизни, отметил врач.

Шамалов подчеркнул, что частота развития инсультов у молодых пациентов от 18 до 45 лет, колеблется от 3% до 8%. Однако основная масса пациентов, которые заболевают инсультом, — люди старше 65 лет.

Напомним, врач-кардиолог рассказала о лечебных свойствах прикосновений и объятий.