Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа назвали терактом

Взрыв поездов в тоннеле Байкало-Амурской магистрали, ведущей из РФ в Китай, назвали терактом

Как пишет «Коммерсантъ», следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте было возбуждено уголовное дело «террористический акт» после взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе 29 ноября. Об этом сообщает источник «Ъ». Он также добавил, что дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц».

По предварительной информации, возгорание цистерны с топливом возникло вследствие подрыва неустановленного взрывного устройства, которое находилось, предположительно, под вагоном.

Напомним, что 29 ноября в 17:20 на перегоне Итыкит—Окусикан в Бурятии во время движения по тоннелю произошло задымление одной из цистерн с дизельным топливом.

Ранее Сиб.фм писал, что неизвестные сообщили о взрывном устройстве в детском саду Новосибирска.