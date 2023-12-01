Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов в 2025 году подтвердил президент РФ

Владимир Путин подтвердил запуск Сибирского кольцевого источника фотонов в 2025 году.

По данным пресс-службы ТАСС, Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) создаётся для изучения структуры материи, а также поможет учёным и в других областях науки. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с молодыми учёными.

По словам президента, источник синхротронного излучения поколения 4+ будет функционировать уже в 2025 году.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на этой неделе заработают сервисы по приёму вопросов для Прямой линии с президентом.