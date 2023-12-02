сегодня
02 декабря, 07:59
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 89.76 | eur 97.91
сегодня
02 декабря, 07:59
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 89.76 | eur 97.91
сегодня 06:00
общество

Дмитрий Медведев провел онлайн-прием граждан в Новосибирске

Фото: скриншот из видео

Он предложил создать отдельный раздел на портале «Я в России» для поддержки волонтерских проектов.

Председатель «Единой России» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел онлайн-прием граждан в Новосибирске. В ходе встречи он рассказал о запланированном совещании с губернаторами Сибирского Федерального округа по вопросам комплектования контрактниками Вооруженных сил.

Медведев поддержал инициативу «Моя карьера с Единой Россией». Председатель считает, что важно трудоустроить участников специальной военной операции. Он заверил, что партия будет внимательно отслеживать события в сфере трудоустройства военнослужащих.

К тому же, председатель предложил создать отдельный раздел на портале «Я в России» для поддержки волонтерских проектов в новых регионах.

Ранее Медведев заявил, что с января на службу в ВС РФ в интересах СВО принято 452 тысячи человек.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в