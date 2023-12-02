ХК «Сибирь» из Новосибирска подписал контракт с Зиятом Пайгиным

В нынешнем сезоне КХЛ Пайгин провел 20 матчей за «Авангард».

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 28-летним защитником Зиятом Пайгиным до завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне КХЛ Пайгин провел 20 матчей за «Авангард», где набрал 1 (0+1) очко. В его активе 386 матчей в лиге и 103 (35+68) очка.

Защитник является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года в составе сборной России. Пайгин дебютировал во взрослой сборной России в феврале 2016 года на Евротуре.

В составе «Сибири» Пайгин будет играть под номером 75.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вратарь Худобин ХК «Сибирь» рассказал, что его дебют получился скомканным.