Лучшим аграриям Новосибирской области вручили ключи от автомобилей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил ключи от автомобилей лучшим аграриям региона

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, поздравили аграриев и победителей трудового соревнования губернатор региона Андрей Травников при участии председателя Законодательного собрания НСО Андрея Шимкива.

Награждение в виде денежной премии и новых отечественных автомобилей проводилось по нескольким категория: крестьянские хозяйства, муниципальные районы, сельскохозяйственные организации и ИП.

Также почетную грамоту Президента РФ получил директор «Овощеводческое производственное хозяйство «Дары Ордынска».

За достижение самых высоких показателей в растениеводстве, животноводстве и экономике, и за значительный вклад в развитие агрокомплекса работники получили новые автомобили.

Напомним, что компания «Сибагро» получила награду за развитие ИИ в сельском хозяйстве.