МЧС предупредило новосибирцев о резком ухудшении погоды

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие дни.

Сотрудники МЧС сообщают о возможном образовании ледяного покрытия на тротуарах из-за резкого снижения температуры.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области призывает жителей быть предельно осторожными при передвижении по ледяным тротуарам. Чтобы избежать травмирования, рекомендуется использовать обувь с противоскользящей подошвой, не подходить слишком близко к проезжей части и остановкам общественного транспорта. Особое внимание следует уделить безопасности пожилых родственников, рекомендуется приобрести для них специальные накладки с шипами на обувь.

Кроме того, МЧС напоминает автомобилистам о необходимости быть особенно внимательными на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями. Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим, избегать обгонов и резких маневров. Важно помнить, что в таких условиях вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий значительно повышается.

Напомним, ранее стало известно, какая будет погода в Новосибирске на выходных.