Медведев в Новосибирске назвал число принятых в армию контрактников

Зампред Совбеза сообщил о контрактах, заключённых с российской армией в течение текущего года.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе своего рабочего визита в Новосибирск сообщил о количестве заключенных контрактов с Министерством обороны России за 11 месяцев 2023 года. По информации агентства ТАСС, Медведев выступал на совещании с губернаторами Сибирского федерального округа.

За указанный период времени было заключено более 452 тысяч контрактов на военную службу в интересах объединенной группировки войск.

Медведев отметил системный подход руководства ряда субъектов Федерации, включая Москву, Севастополь и Чеченскую республику, к доукомплектованию контрактниками данной группировки.

Напомним, что Дмитрий Медведев неожиданно посетил Новосибирск 1 декабря.