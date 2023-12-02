Минобороны увеличило численность ВС России на 170 тысяч военных

В России изменили численность Вооружённых сил.

Численность российских Вооруженных сил увеличена на 170 тысяч человек, общее число военнослужащих составляет 1 миллион 320 тысяч. Об этом сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, увеличение численности будет происходить поэтапно.

Планируется, что увеличение численности будет осуществляться за счет граждан, которые пройдут военную службу по контракту.

При этом значительного увеличения призыва на срочную службу не планируется. Указ о повышении предельного количества военнослужащих в Вооруженных Силах подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Напомним, ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек.