Новосибирская прокуратура обязала власти нанести разметку на дороги у остановок

Прокуратура заставила власти нанести дорожную разметку у остановок. Нарушения были обнаружены на нескольких улицах города.

После представления от городской прокуратуры новосибирские власти немедленно приступили к нанесению необходимой разметки на дорогах вблизи нескольких остановок общественного транспорта. Проверка выявила, что остановочные пункты не соответствуют требованиям ГОСТ.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской областной прокуратуры, нарушения были обнаружены на улицах Кирова, Выборной, Танкистов и проспекте Дзержинского. Также было выявлено несоответствие ГОСТ у остановок "Мебельная фабрика" на улице Мира и "Магазин номер 27" на улице Есенина.

Отмечается, что работы были выполнены специалистами МБУ "Городской центр организации дорожного движения".

Напомним, ранее стало известно, когда в Новосибирске установится снежный покров.