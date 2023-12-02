Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл в Новосибирск

Новосибирцы 2 декабря встретили поезд Деда Мороза — он прибыл в сибирскую столицу со Снегурочкой.

На вокзал «Новосибирск-Главный» прибыл поезд Деда Мороза, сообщил корреспондент Сиб.фм. Состав остановился в Новосибирске около 11:00 в субботу, 2 декабря.

Дед Мороз со Снегурочкой прибыли на специально подготовленном для него «РЖД» поезде. Состав отправился 11 ноября со станции Великий Устюг в путешествие по стране.

На новосибирском вокзале детей поздравят с наступающим Новым годом и проведут развлекательные мероприятия. Среди них конкурсы и спектакль. Представление завершится в 16:50.

Напомним, ранее в Новосибирске на главпочтамте появился ящик для писем Деду Морозу.