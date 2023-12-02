Пострадавшему в ДТП в Новосибирске трехлетнему мальчику объявили сбор

Трехлетнему Данилу Казанцеву, который пострадал в ДТП, объявили сбор

17 апреля 2023 в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области произошло ДТП, в ходе которого ребенка и его отца сбил автомобиль «Шевроле Нива». На место происшествия выехала скорая помощь, которая боролась за жизнь двухлетнего, на тот момент, мальчика.

Данил Казанцев получил тяжелую черепно-мозговую травму, у него также была рваная рана на левой височной области и множественные ушибы. Семь дней ребенок провел в коме.

С помощью усилий родителей и врачей Данил вновь научился сидеть, пытается встать на ножки и делать шаги. Постепенно к мальчику возвращается речь.

В данный момент Данилу установили трахеостому, но есть высокая вероятность, что малыш сможет дышать самостоятельно.

На этой неделе его госпитализируют в Москву, куда он полетит в сопровождении санавиации.

Цель сбора – оплатить авиабилеты: в столицу только маме и обратно в Новосибирск ей и Данилу.

Общая сумма сбора – 55 тысяч рублей.

