Роскачество раскрыло секреты, как не попасться на маркетинговые уловки магазинов

Большие торговые сети, стремясь увеличить продажи, используют скрытые методы, которые воздействуют на подсознание покупателей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дарья Ширяева, эксперт Роскачества, рассказала о том, что маркетологи крупных сетей применяют такие приемы, которые подсознательно побуждают людей к совершению покупок.

«...торговые сети расставляют «ловушки», направленные на наши органы чувств — зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные, тактильные», — сообщила Lenta.ru специалист.

Многие замечали, что свежий аромат хлеба располагается в самом начале магазина. Он вызывает чувство голода, и человек подсознательно берет товары, которые ему на самом деле не нужны. Еще один прием — проведение дегустаций. Попробовав продукт, человек желает его приобрести, так как он понравился по вкусу.

Специалисты рекомендуют составлять список покупок заранее и придерживаться его, чтобы не поддаваться подобным уловкам.

Напомним, в декабре в Новосибирске планируют открыть магазин ИКЕА.