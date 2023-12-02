С 1 января расширятся соцвыплаты для родителей детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении ежемесячных выплат для родителей детей-инвалидов

По информации в документе, размещенном на сайте правовых актов, Владимир Путин, Президент России, подписал указ, который сохраняет возможность получать соцвыплаты работающим родителям детей с инвалидностью.

Размер ежемесячной выплаты составит 10 тысяч рублей.

При этом выплаты положены также родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), который работает неполный рабочий день или они работают на дому или дистанционно.

Для других неработающих лиц размер ежемесячной выплаты составит 1200 рублей.

Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, что с нового года увеличится МРОТ до 19 242 рублей в месяц.