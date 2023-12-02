Сергей Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ*

Российский артист Сергей Лазарев удалил клип «Так красиво» после обвинений в пропаганде нетрадиционных отношений

Сергей Лазарев, известный российский артист, удалил клип 2017 года на песню «Так красиво» со своего сайта и на YouTube после обвинений Выборгского районного суда Санкт-Петербурга в пропаганде ЛГБТ*.

Поводом для обвинений в пропаганде стали фрагменты музыкального видео, где женские руки «ласкают друг друга».

Напомним, что ЛГБТ* в России признали экстремистской организацией.

ЛГБТ* — организация признана экстремистской и запрещена в России.