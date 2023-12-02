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общество

В Новосибирске из-за оттока мигрантов подорожало такси

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске цены на такси выросли на 24 процента.

Согласно данным, предоставленным аналитиками сервиса "Яндекс Такси", стоимость одной минуты поездки в такси в Новосибирске увеличилась на 24%

Эксперты считают, что причиной роста цен стали нехватка водителей и сокращение числа мигрантов, работающих в этой отрасли. В то же время спрос на услуги такси за 2023 год вырос на 20%

Кроме Новосибирска, стоимость такси также выросла в других крупных городах. В Москве одна минута поездки теперь стоит 28 рублей, а в Санкт-Петербурге – 23 рубля.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что из России выдворят 48 мигрантов по итогам рейда в Новосибирской области.

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Александр Борисов
журналист

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