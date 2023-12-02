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общество

В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров оценил необходимость в призыве женщин на СВО

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Командир батальона «Вега» Андрей Панфёров высказал свою точку зрения относительно возможности призыва женщин на службу в СВО. В интервью «МК в Новосибирске» он поделился своим мнением по этому вопросу.

По словам комбата, женщины могут быть призваны на службу в СВО только по контракту или в качестве добровольцев. Он отметил, что военных-мужчин в достаточном количестве, поэтому нет необходимости в мобилизации с привлечением женщин.

«Женщины всегда стремились служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. Однако, я считаю, что они не пойдут на передовую. Обычно их направляют на воинские специальности в тылу, такие как связистки и медики. Я думаю, что с учетом предлагаемого денежного довольствия, желающих будет много», — пояснил Панфёров.

По его словам, женщины часто более ответственны и исполнительны, чем мужчины. Они могут качественно выполнять поставленные задачи и быть примером для других.

Ранее Панфёров высказался о вероятности второй волны мобилизации.

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Александр Борисов
журналист

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