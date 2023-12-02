В Новосибирске пассажир Infiniti погиб в ДТП на улице Петухова

В результате аварии в Кировском районе города погиб мужчина и пострадал ребёнок.

Смертельное ДТП с участием автомобиля Infiniti произошло в Новосибирске. Как сообщили в Госавтоинспекции, 2 декабря в 00:10 на улице Петухова, в Кировском районе города, произошло столкновение автомобиля с фонарным столбом.

По предварительным данным полиции, за рулем автомобиля находился водитель 1985 года рождения. В результате аварии один из пассажиров, мужчина 1987 года рождения, получил смертельные травмы. Мальчик 2009 года рождения, также находившийся в машине, был доставлен в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробности случившегося пока остаются неизвестными.

Напомним, накануне в Новосибирской области произошло страшное ДТП — погибли двое детей.