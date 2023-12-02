В Новосибирске зажгли новогодние гирлянды на улице Ленина

Вечером в пятницу, 1 декабря, на пешеходной улице Ленина в Новосибирске были зажжены новогодние гирлянды.

Улица Ленина, одна из самых оживленных улиц города, была закрыта для движения автомобилей с 17 ноября и будет оставаться недоступной до 1 февраля. Такое решение было принято для создания комфортных условий для пешеходов и праздничной атмосферы.

Для украшения улицы использовались прошлогодние гирлянды. Это позволило сэкономить средства и одновременно сохранить традиционный вид уличных украшений.

На церемонии запуска новогодней иллюминации присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. Они выразили свою радость от начала новогодних праздников и пожелали жителям города яркого и волшебного Нового года.

Напомним, ранее стало известно, сколько дней будет отдыхать Новосибирск в новогодние праздники.