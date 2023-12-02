В новосибирской поликлинике у мужчины не взяли назначенные врачом анализы

В Новосибирске мужчине отказали в сдаче анализов, которые ему назначил врач в поликлинике. Причина в том, что контракт между медучреждением и лабораторией истек.

33-летний пациент явился в поликлинику 1 декабря с целью сдать анализы, назначенные эндокринологом. Однако ему отказали в этом.

Представители поликлиники заявили, что такая ситуация впервые произошла. Причина заключается в высокой сезонной заболеваемости ОРВИ, из-за чего количество пациентов, сдающих анализы, значительно увеличилось.

Поликлиника заключает договор с лабораторией на определенный объем анализов, который рассчитывается на основе примерных объемов анализов, взятых в предыдущем году.

В настоящее время поликлиника находится в процессе заключения нового договора с лабораторией.

Напомним, в России со следующего года начнут проводить диспансеризацию работающих граждан.