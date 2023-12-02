В России разработан сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РЗСО

Российское предприятие запатентовало новый снаряд для РЗСО.
Российское НПО "Сплав" представило новейший сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и повышенной дальностью стрельбы. Это изобретение было запатентовано и описано в документе, доступном ТАСС.
Согласно описанию, данный снаряд является сверхзвуковым и обладает улучшенными характеристиками точности и аэробаллистическими свойствами. Испытания показали положительный эффект от использования этого нового снаряда.
В основе улучшения характеристик лежит рациональный выбор соотношений геометрических параметров носовой части корпуса, аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, а также положения оси вращения рулей и уменьшения разброса аэробаллистических свойств.
НПО "Сплав", названное в честь А. Н. Ганичева и расположенное в Туле, специализируется на разработке реактивных систем залпового огня для сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил. К настоящему моменту предприятием было разработано 48 реактивных снарядов различного назначения.
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