Вильфанд заявил о «впечатляющих аномалиях» погоды в Сибири в декабре

Российский синоптик предупредил о надвигающейся волне аномальных холодов.

Аномально холодная погода ожидает Россию в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в некоторых регионах температура воздуха опустится до минус 40-50 градусов. Он отметил, что большую часть страны ожидают аномалии холода. "

«Очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. Аномалии будут впечатляющие», — уточнил Вильфанд.

Согласно его словам, с 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа температура будет на 7-14 градусов ниже нормы, а местами — на 15-20 градусов ниже нормы. В результате, в большинстве регионов морозы достигнут 16-23 градусов, а в некоторых, таких как Архангельская область, Коми и Ненецкий автономный округ, температура опустится до 30 градусов ниже нуля. В Центральном федеральном округе также ожидаются морозы до 16-23 градусов ниже нормы.

Вильфанд отметил, что аномально холодная погода распространится и на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл морозы ожидаются до 23 градусов ниже нуля, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до 30-41 градуса ниже нуля, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях — до 20-27 градусов ниже нуля, а в Томской и Омской областях — до 27-35 градусов ниже нуля.

Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку.

Напомним, накануне Вильфанд давал другой прогноз погоды в Сибири — в регионах СФО, в том числе в Новосибирской области, предполагался тёплый и снежный декабрь.