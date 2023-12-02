Жители Красноярска назвали худший район города

Жители Красноярска активно делятся своими впечатлениями о местных микрорайонах на платформе 2ГИС. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Одним из ключевых факторов является местоположение. Центральные районы часто ассоциируются с более высокой стоимостью жилья, в то время как отдаленные части города иногда воспринимаются как места с депрессивной обстановкой и повышенной криминальной активностью.

Жители Черемушек, которые находятся на правом берегу города, выражают различные мнения о своем районе. Отмечаются как старые двухэтажки, так и активная жизнь общества. Некоторые говорят о проблемах и социальных аспектах. Однако другие жители утверждают, что стереотипы о Черемушках давно разрушены.

Микрорайон Покровский также вызывает бурные обсуждения. Жители указывают на проблемы планировки, отсутствие парковочных мест и эстетические недостатки.

Николаевка представляет собой исторический микрорайон с частным сектором. Здесь планируется комплексное развитие, включая строительство многоэтажных домов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирской области может накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет.