Животных из Новосибирского зоопарка перевели в теплые вольеры

Всех теплолюбивых животных из Новосибирского зоопарка переселили в теплые вольеры
Как сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка, в данный момент всех теплолюбивых животных перевели в теплые вольеры, где они проведут пять месяцев.
В павильонах всегда «по-летнему жарко», а системы жизнеобеспечения контролируются техническими службами, так как сбоев и коммунальных аварий допускать нельзя.
Вольеры зверей и птиц, которые содержатся на улице, прошли предзимнюю подготовку: укрытия утеплили сеном и соломой. Для многих сделали дополнительные шалаши из веток, которые защищают от ветра.
В бассейнах спускается вода до весны.
Напомним, что в Новосибирском зоопарке у миниатюрной антилопы родился малыш.