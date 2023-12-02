Животных из Новосибирского зоопарка перевели в теплые вольеры

Всех теплолюбивых животных из Новосибирского зоопарка переселили в теплые вольеры

Как сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка, в данный момент всех теплолюбивых животных перевели в теплые вольеры, где они проведут пять месяцев.

В павильонах всегда «по-летнему жарко», а системы жизнеобеспечения контролируются техническими службами, так как сбоев и коммунальных аварий допускать нельзя.

Вольеры зверей и птиц, которые содержатся на улице, прошли предзимнюю подготовку: укрытия утеплили сеном и соломой. Для многих сделали дополнительные шалаши из веток, которые защищают от ветра.

В бассейнах спускается вода до весны.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке у миниатюрной антилопы родился малыш.