Актёр из Новосибирска Никита Кологривый появится в новом сезоне «Оффлайна»

Новый сезон «Оффлайна» скоро стартует на Okko – Никита Кологривый из Новосибирска сыграет в нём отрицательного персонажа.

На Okko новый сезон «Оффлайна» стартует 7 декабря. Новосибирский актёр Никита Кологривый сыграет роль создателя сайта по продаже запрещенных веществ. Секретное приложение называется BeHappy – на него объявлена настоящая охота.

У персонажа Никиты Кологривого есть вариант сдаться в руки полицию, но некий Анонимус предлагает ему сыграть в смертельную игру.

Вместе с Никитой в фильме сыграли роли Денис Шведов, Дарья Верещагина и Полина Максимова. Режиссёром картины выступает Кирилл Плетнев.

29-летний Никита Кологривый стал по-настоящему популярным после того, как сыграл Емелю в фэнтези «По щучьему велению», также телезрители увидели его в роли Кащея в сериале «Слово пацана».

Напомним, последний сериал сейчас – на пике популярности. Его героям подражают школьники, однако представители РПЦ не раз высказывались о необходимости запретить фильм.