День Неизвестного Солдата в Новосибирске отметили возложением цветов на Монументе Славы

В Новосибирске, как и в России, сегодня, 3 декабря, отметили День Неизвестного Солдата.

Эта памятная дата установлена федеральным законом, который подписан президентом Владимиром Путиным. 3 декабря 1966 года под Москвой были разгромлены немецко-фашистские войска.

В этот же день прах неизвестных солдат, которых захоронили в братской могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе, перенесли к стенам Московского Кремля.

3 декабря принято почтить минутой молчания память тех, кто отдал жизнь, выполняя воинский долг. В Новосибирске также возложили цветы на Монументе Славы в честь этой скорбной даты. Здесь тоже хранится частичка праха неизвестных солдат, который был в 1991 году доставлен из Долины Смерти под городом Белый Тверской области, где сражались воины 22-й Сибирской добровольческой дивизии.

Напомним, сейчас в Новосибирске обсуждают также появление двух монументов – один из них будет посвящён воинам СВО, его установят в Искитиме, второй – увековечит память погибших разведчиков.