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общество культура

Студентка из Новосибирска получила 50 тысяч за мемориал воинам СВО

Фото: эскиз мемориала из проектной документации

Новосибирская студентка Кристина Плисенко победила в конкурсе эскизов мемориала воинам СВО и получила премию.

Жители Искитима объявили конкурс на лучший эскиз мемориала воинам, погибшим на СВО. На конкурс было представлено более 10 работ.

Победителем стала студентка Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Кристина Плисенко. На эскизе – боец с оружием, которого окружает любящая семья и дети.

1 декабря были подведены итоги конкурса. Студентка архитектурно-строительного колледжа получила премию в размере 50 тысяч рублей. Девушка надеется, что увидит свой проект, вылитый в металле.

Поставить мемориал воинам СВО предложил депутат Совета депутатов Искитима Дмитрий Запрегаев. Финансово идею решил поддержать предприниматель Вадим Бондаренко.

Также напомним, что сейчас решается вопрос, где в Новосибирской области появится мемориал разведчикам СВО – проект также уже разработан.

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Елена Отмахова
журналист

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