Иосиф Пригожин, Валерия и Паскаль решили сфотографироваться в Толмачёво после встречи

Три звезды встретились в аэропорту Новосибирска и решили сделать памятное фото.

О неожиданной встрече в своих социальных сетях рассказал автор хита «Шёлковое сердце» Паскаль. Встреча была недолгой, но весьма тёплой.

«Приятная встреча в аэропорту Новосибирска. Утро раннее, мы прилетели. А наши коллеги покидают сей прекрасный город. Всем Ангела Хранителя в пути», — прокомментировал фото у себя на странице во «ВКонтакте» Паскаль.

Павел Титов, известный публике под псевдонимом Паскаль, выступил на мероприятии, которое было приурочено к 25-ю со дня образования соединения Противовоздушной обороны Новосибирска. В честь этого события на монументе, посвящённом памяти павших во время войн и военных конфликтов бойцов.

Напомним, сегодня, 3 декабря, в России отмечается День Неизвестного Солдата. В честь этого события произошло возложение цветов на Монументе славы.