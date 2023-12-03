Комбат «Веги» Панфёров из Новосибирска уедет на Новый год в зону СВО

Командующий элитным батальоном «Вега», заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров новый год встретит в зоне СВО.

Подарки в зону СВО из Новосибирска будут отправлены раньше. Сам Андрей Панфёров планирует отправиться туда чуть позже.

«Я отправлюсь для реализации некоторых планов. Возможно, они связаны непосредственно с «Вегой». Пока не могу сказать, но от процессов себя не отделяю, принимаю в них непосредственное участие», — сообщил Андрей Панфёров изданию «МК в Новосибирске».

Также комбат «Веги» заверил, что сейчас организация системы службы по контракту работает исправно. Власти исправили те недочёты, которые были ранее, и в ближайшее время будет проведена доукомплектация.

Напомним, ранее Андрей Панфёров оценил необходимость в службе женщин в зоне СВО и пришёл к выводу, что сейчас вполне хватает воинов-мужчин, поэтому потребности в прекрасном поле нет.