«Кружились в танце»: в Новосибирске мужчины устроили массовую потасовку около бара

На улице Вокзальная магистраль в Новосибирске вновь произошла потасовка: на этот раз мужчины не подрались, а кружили в танце.

Очередную вечеринку выходного дня наблюдал подписчик телеграмм-канала «АСТ-54» на Вокзальной магистрали, около баров. На этот раз постоянный наблюдатель снял не рукопашный бой, а уличную тусовку с танцами.

«И ранее всегда приезжали вот такие безмозглые индивидуумы, решая, что раз у них громкий саб, то они самые крутые. Но минут через 10 всегда сваливали сами. Их никак не искоренить, они всегда будут, — оставил подпись к видео его автор. – Но вот, почему нельзя поставить в субботу вечером патрульную машину, как всегда было ранее, остаётся огромным вопросом.

Как заявляет очевидец, «кружились в танце» герои ролика около 4 или пяти утра. Также мужчина сообщает, что экипаж на «дискотеку» ехал около часа.

Напомним, что в здании по адресу улица Вокзальная магистраль, 16 находится много увеселительных заведений. Всё происходящее автор роликов снимает почти каждую неделю. Например, около 3 недель назад здесь разворачивалось другое действо: у входа в бизнес-центр подрались 10 мужчин.