Мегашторм в Крыму, Пупо, Медведев и внук Льва Яшина в Новосибирске: итоги недели на Сиб.фм

Сиб.фм вспоминает яркие события уходящей недели.

Шторм в Крыму

Пять человек погибли в результате шторма, который обрушился на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Всего 12 человек пострадали от стихии. Более 320 населенных пунктов оказались задетыми, из них в 273 было нарушено электроснабжение.

Без электричества остались более полумиллиона человек. Самыми пострадавшими населенными пунктами стали Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также приморские сельские населенные пункты, добавил Аксенов. В настоящее время около 1600 человек остаются без электричества.

26 ноября на Крым обрушился мощнейший шторм со скоростью ветра до 40 метров в секунду. Ущерб от стихии оценивается в 39,7 миллиарда рублей.

Убийство сибирячки в Турции

Убитая в Турции с дочерью 42-летняя Ирина Двизова оказалась уроженкой Красноярского края, узнал Сиб.фм. 42-летняя женщина управляла бизнесом в Норильске — она была учредителем ООО «Оздоровительный комплекс "Лагуна"», ликвидированного в марте прошлого года.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Предположительно, это гражданин Литвы Андрей Куслевич — в СМИ сообщают, что он был вторым мужем Ирины Двизовой. Куслевич судился с бывшей супругой из-за родительских прав.

По данным СМИ, Ирина Двизова работала моделью и снималась для известных брендов одежды и роскошных мест в Турции. Ее дочь Даяна также мечтала о карьере модели.

В Новосибирске зажгли новогодние гирлянды на улице Ленина

Вечером в пятницу, 1 декабря, на пешеходной улице Ленина в Новосибирске были зажжены новогодние гирлянды.

Улица Ленина, одна из самых оживленных улиц города, была закрыта для движения автомобилей с 17 ноября и будет оставаться недоступной до 1 февраля. Такое решение было принято для создания комфортных условий для пешеходов и праздничной атмосферы.

Дмитрий Медведев приехал в Новосибирск

Дмитрий Медведев во время визита в Новосибирск ответил на вопросы россиян.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел прием граждан в Новосибирске в честь 22-летия партии. В ходе приема были выявлены как предложения, так и проблемы россиян. Политик поддержал предложения и принял решение решить проблемы.

Подробнее о заявлениях Медведева — в материале Сиб.фм.

Итальянский певец Пупо расцеловал поклонниц во время концерта в Новосибирске

1 декабря итальянский певец 80-х годов Пупо выступил перед полным залом в новосибирском ДК Железнодорожников. Артист не только исполнил свои любимые хиты, но также пообщался со зрителями через переводчика. Он поблагодарил поклонниц, вручивших ему цветы, расцеловав их.

В Новосибирск прибыл внук советского вратаря Льва Яшина

Василий Фролов привёз в сибирскую столицу Золотой мяч своего деда.

В планах у Фролова посетить футбольную школу «Динамо», провести мастер класс, автограф-сессию и принять участие в открытии ФШ «Динамо Москва» в Новосибирске. Также пройдёт товарищеский матч «Битва Поколений» среди ветеранов ФК «Динамо» г. Новосибирск и юных футболистов (воспитанники) футбольной школы «Динамо»