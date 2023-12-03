Опубликован точный график декабрьских выплат пособий и пенсий в Новосибирске

В Социальном фонде России рассказали, как будут выплачивать пенсии и пособия в декабре.

Правило переводить деньги до выходных, несли выплата приходится на них, сохранится, отметили в Социальном фонде России. Уже накануне, 1 декабря, были выплачены единые пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В декабре выплата пенсий назначена на 5, 8, 18 и 22 числа. Накануне пройдут переводы денежных средств через кредитные организации.

«Если выплаты поступают по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения», – уточняют в Социальном фонде.

Деньги будут приходить в течение дня установленных дат, задержек даже на сутки – не ожидается.

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