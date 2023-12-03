Полиция задержала всех участников драки, в которой убили 15-летнего подростка из Иркутска

Было заведено уголовное дело по статье об убийстве.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о задержании подростков из-за драки в Иркутске, в результате которой погиб 15-летний парень.
Конфликт между подростками произошел 2 декабря у автобусной остановке на Байкальской улице.
Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. По словам представителя МВД, оперативники успешно справились со своей задачей, задержав всех подозреваемых в течение суток.
Двоих подозреваемых нашли в 200 км от областного центра. Задержанных ждет допрос.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Иркутске зарезали 15-летнего школьника после вопроса «с какого ты района, чушпан?».