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общество

Полиция задержала всех участников драки, в которой убили 15-летнего подростка из Иркутска

Фото: Следком Иркутской области

Было заведено уголовное дело по статье об убийстве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о задержании подростков из-за драки в Иркутске, в результате которой погиб 15-летний парень.

Конфликт между подростками произошел 2 декабря у автобусной остановке на Байкальской улице.

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. По словам представителя МВД, оперативники успешно справились со своей задачей, задержав всех подозреваемых в течение суток.

Двоих подозреваемых нашли в 200 км от областного центра. Задержанных ждет допрос.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Иркутске зарезали 15-летнего школьника после вопроса «с какого ты района, чушпан?».

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Игорь Кириченко
Журналист

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