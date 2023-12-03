В Иркутске зарезали 15-летнего школьника после вопроса «с какого ты района, чушпан?»

К компании подошла группа незнакомых сверстников, и после вопроса, отсылающего к сериалу «Слово пацана», начала драку.

В Иркутске на автобусной остановке «Лисиха» зарезали 15-летнего школьника.

По предварительной информации, вчера, 2 декабря, в 22:30 к пострадавшему и его друзьям подошла группа незнакомых сверстников. Конфликт начался после вопроса «с какого ты района, чушпан?». Ситуация вышла из-под контроля. Одному из школьников нанесли удар ножом в шею. Пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Полиция начала расследование и возбудила уголовное дело по факту убийства. В настоящее время задержали двоих подозреваемых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске затравили 14-летнюю девочку из-за поборов в школе на Новый год.