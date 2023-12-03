Самолёт из Челябинска прилетел в Новосибирск на три часа позже

Авиасообщение между Новосибирском и Челябинском было приостановлено 2 декабря из-за снега.

После обеда субботы, 2 декабря, в Челябинске отменялись вылеты, в том числе в Новосибирск. Рейс был задержан на три часа.

Согласно онлайн-табло, рейс в Новосибирск должен был отправиться в 14.55, однако посадка была объявлена только в 18.00. Самолёт прилетел в столицу Сибири только в 22.05.

Также напомним, что на этой неделе из-за мегашторма на три часа задержали вылеты из Сочи в Новосибирск. Авиакомпании извинились перед пассажирами и компенсировали долгое ожидание горячими напитками.