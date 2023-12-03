Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Хабаровска в Екатеринбург, приземлился в Новосибирске

После двух часов ожидания в салоне, пассажиров высадили и доставили в здание аэропорта.

Сегодня, 3 декабря, самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Хабаровска в Екатеринбург, приземлился в аэропорту Новосибирска. По словам пассажиров, посадка в Толмачево была запланирована в маршруте. Однако вылет из аэропорта задерживается на несколько часов.

«Летим из Хабаровска. Борт прилетел туда с опозданием и мы вылетели на 50 минут позже. Самолет посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь. Нас два часа продержали на «парковке» для самолетов. Нам сказали, что из-за оформления формальностей в аэропорту вылета случилась задержка», рассказала одна из пассажиров.

После двухчасового ожидания в салоне, пассажиров отвезли в здание аэропорта. Они ожидают вылета не менее двух часов. В пресс-службе «Уральских авиалиний» пояснили, что задержка произошла из-за срабатывания датчика возможной неисправности. В настоящее время проводят техническую проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет из Челябинска прилетел в Новосибирск на три часа позже.