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общество

Шеф-повара из Новосибирска стали лидерами российской профессиональной премии

Фото: телеграм-канал «Сибирь здесь»

В Москве прошла торжественная церемония вручения III Ежегодной российской премии «Шеф-повар года 2023».

Участвовали мастера кулинарного искусства из 25 регионов России, включая представителей Новосибирской области. Имена победителей доступны на официальном сайте премии.

Всего в 13 номинациях соревновались 107 шеф-поваров из 24 городов страны. Победителями стали представители Москвы и Санкт-Петербурга.

«Народным шеф-поваром» стал Владимир Бурковский, шеф-повар ресторана PuppenHaus.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Иосиф Пригожин, Валерия и Паскаль решили сфотографироваться в Толмачёво после встречи.

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Игорь Кириченко
Журналист

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