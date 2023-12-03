В Индонезии проснулся вулкан Судного дня

Пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров.

На острове Суматра в Индонезии произошло мощное извержение вулкана Мерапи. Он самый активный в стране.

По данным центра вулканологии и снижения геологической опасности (PVMBG), извержение произошло 3 декабря в 14:54 по местному времени и продолжался около пяти минут. По предварительной информации, выброс пепла достиг более 15 тысяч метров.

Мерапи считается одним из 130 индонезийских вулканов. Он известен как самый активный среди них. Ученые называют его вулканом Судного дня. Из-за извержения этого вулкана возможно воздействие на мировую экономику, продовольственную безопасность и климатические условия.

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