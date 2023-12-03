В Новосибирске под окнами 19-этажного дома нашли тело человека в крови

В Новосибирске человек выпал с 19-го этажа высотки.

В Новосибирске человек выпал с 19-го этажа многоэтажного здания и скончался от полученных травм. Об жтом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Фотографии с места происшествия показывают тело погибшего в крови. Инцидент произошел днем в воскресенье, 3 декабря, возле дома №74 на улице Сакко и Ванцетти.

В настоящее время информация о происшествии уточняется в экстренных службах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Коми медведица напала на четверых вахтовиков рядом с Троицко-Печорском.