В Коми медведица напала на четверых вахтовиков рядом с Троицко-Печорском

В настоящее время вахтовики находятся в больнице.

В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков. ЧП случилось примерно в 60 километрах от посёлка Троицко-Печорск. Об этом сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.

Четверо вахтовиков шли размечать делянку. Двое из них шли впереди, а двое сзади. Медведица выскочила из берлоги и напала на них.

Вахтовики, которые шли сзади, смогли включить бензопилу, чтобы отпугнуть зверя. После этого медведица убежала. Мужчины вызвали спасателей, дотащив раненых товарищей до места, где была сотовая связь. Двоих лесозаготовщиков госпитализировали с разорванными лицами, одному сломали руку, а также прокусили бедро.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Дежурный также сообщил, что рабочие слышали писк медвежат в берлоге.

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