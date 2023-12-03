В Новосибирске 27-летняя девушка умерла через несколько часов после приема у стоматолога

Сразу после приёма девушку затошнило, закружилась голова.

В Новосибирске 27-летняя женщина скончалась через несколько часов после посещения стоматолога. По предварительной информации, она обратилась к врачу из-за продолжительных зубных болей. После процедуры у нее началась рвота и головокружение.

Пациентка вернулась домой и вызвала скорую помощь. Однако скорая приехала только через три часа.

Состояние женщины быстро ухудшилось. Она ушла в коматозное состояние.

Позже у неё отказали почти все органы. Она умерла. Правоохранительные органы расследуют дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске под окнами 19-этажного дома нашли тело человека в крови.